Vali Ali Çelik, yolları inceledi
Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Özel İdaresi ekip ve kaynaklarıyla yapımı devam eden Kumarı Mahallesi Pullar Köyü-Yaylababa Köyü yol ayrımında inceleme yaptı.
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Özel İdaresi ekip ve kaynaklarıyla yapımı devam eden Kumarı Mahallesi Pullar Köyü-Yaylababa Köyü yol ayrımında inceleme yaptı.
11,9 kilometre uzunluğundaki yolun 6,9 kilometresi sıcak asfalt, 3 kilometresi de altyapı güçlendirme, onarım ve güzergah değişikliği yapıldığını söyleyen Vali Çelik, yolun 2022'de tamamlanacağını söyledi. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri