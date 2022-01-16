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Vali Ali Çelik, yolları inceledi

Vali Ali Çelik, yolları inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Özel İdaresi ekip ve kaynaklarıyla yapımı devam eden Kumarı Mahallesi Pullar Köyü-Yaylababa Köyü yol ayrımında inceleme yaptı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Özel İdaresi ekip ve kaynaklarıyla yapımı devam eden Kumarı Mahallesi Pullar Köyü-Yaylababa Köyü yol ayrımında inceleme yaptı.

11,9 kilometre uzunluğundaki yolun 6,9 kilometresi sıcak asfalt, 3 kilometresi de altyapı güçlendirme, onarım ve güzergah değişikliği yapıldığını söyleyen Vali Çelik, yolun 2022'de tamamlanacağını söyledi. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik, yolları inceledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Özel İdaresi ekip ve kaynaklarıyla yapımı devam eden Kumarı Mahallesi Pullar Köyü-Yaylababa Köyü yol ayrımında inceleme yaptı.

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