Vali Ali Çelik, yenilenen mezbahanın açılışına katıldı

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Belediyesine ait mezbaha Vali Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile protokol üyelerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim ışık, yap işlet devret modeliyle modernize edilen günlük 150 büyükbaş havyan kapasiteli mezbahanın açık ihale usulüyle 15 yıllığına kiraya verildiğini söyledi.

Kütahya'da eksikliği hissedilen temel hizmet alanlarından biri olan mezbahanın hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, "Tarım ve hayvancılığın gelişmesindeki en önemli dinamiklerden bir tanesi de yetiştirilen ürünlerin pazara sürülme süreci. Bunun sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi, vatandaşın hem sağlık şartlarında hem de devletin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde özellikle et ürünlerinin pazara ulaşmasının aracılarından biri mezbahalar. Modern bir mezbahada bulunması gereken tüm ekipmanın ve altyapının hazır hale getirilmesi çok kıymetli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Vali Çelik, Başkan Işık ile protokol üyeleri mezbahada incelemelerde bulundular.

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