Vali Ali Çelik, vatandaşlarla bayramlaştı
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Vali Ali Çelik, vatandaşlarla bayramlaştı

Vali Ali Çelik, vatandaşlarla bayramlaştı
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Kütahya Valisi Ali Çelik, koronavirüs tedbirleri gözetilerek düzenlenen Kurban Bayramı programında vatandaşlarla bayramlaştı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, koronavirüs tedbirleri gözetilerek düzenlenen Kurban Bayramı programında vatandaşlarla bayramlaştı.

Ulu Cami'de kılınan bayram namazının ardından düzenlenen bayramlaşma programına Vali Çelik'in yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Uğur Bilgen, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Çelik, bayram namazının ardından vatandaşlarla selamlaşıp Kurban Bayramı'nı tebrik ederek bayramın dargınlıkların sona erdiği, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çelik, salgının henüz sona ermediğine dikkat çekti, tedbirli olunmasını istedi.

Son 3 günde vaka sayılarında artış başladığını kaydeden Vali Çelik, maske ve mesafe hatırlatması yaptı. Vali Çelik, "Sonbaharda yüksek vaka sayılarıyla karşı karşıya kalmamak için vatandaşlarımızdan temastan kaçınmalarını, kalabalığa karışmamalarını, bayramlaşmaları mümkün oldukça açık havalarda yapmalarını rica ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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