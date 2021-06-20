Vali Ali Çelik, Vatandaşların Babalar Günü'nü Kutladı
Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ali Çelik, Babalar Günü dolayısıyla Zafertepe Mahallesinde yaşayan Hasdemir ailesinin evine konuk oldu.
Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ali Çelik, Babalar Günü dolayısıyla Zafertepe Mahallesinde yaşayan Hasdemir ailesinin evine konuk oldu.
İkisi yenidoğan ikiz olmak üzere 4 kız babası olan Ahmet Hasdemir'in Babalar Günü'nü kutlayan Vali Çelik, aileyle bir süre sohbet edip taleplerini dinledi.
Ziyaretten duyduğu mutluluğu belirten Hasdemir ailesi, Vali Çelik'e anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: Habermetre