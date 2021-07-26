Vali Ali Çelik, Valilik personeliyle bayramlaştı
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Vali Ali Çelik, Valilik personeliyle bayramlaştı

Vali Ali Çelik, Valilik personeliyle bayramlaştı
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Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde Valilik personeliyle bayramlaştı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde Valilik personeliyle bayramlaştı. Vali Çelik'in makamında gerçekleşen bayramlaşmaya Vali Yardımcısı Aydın Börü ile valilik personeli katıldı. Personelle tek tek bayramlaşan Vali Çelik, çalışanların aileleriyle birlikte sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmaları temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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