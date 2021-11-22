Vali Ali Çelik'ten Ziraat Odasına ziyaret - Haberler
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Vali Ali Çelik'ten Ziraat Odasına ziyaret

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Vali Ali Çelik'ten Ziraat Odasına ziyaret

Vali Ali Çelik, Ziraat Odasını ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Vali Ali Çelik, Ziraat Odasını ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Çiftçilerin sorunları ve talepleri hakkında da bilgiler alan Vali Çelik; İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odalarının katkılarıyla çiftçiye katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri Vali Çelik'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

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