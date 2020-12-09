Vali Ali Çelik'ten Şaphane ziyareti
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Vali Ali Çelik'ten Şaphane ziyareti

09.12.2020 20:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:43
Vali Ali Çelik'ten Şaphane ziyareti

Kütahya Valisi Ali Çelik Şaphane ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik Şaphane ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu'nu makamında ziyaret eden Vali Ali Çelik; ilçenin eğitim, sağlık, asayiş, ekonomik, sosyal hayatı ve ilçedeki yatırımlar hakkında bilgiler aldı.

Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, vişne ve kiraz üretiminde önemli bir ilçe olan Şaphane'de yılda 5 bin 614 ton kiraz, 13 bin 486 ton vişne üretimi yapıldığını söyledi.

Kütahya'da yetiştirilen vişnenin 2020 yılında "Şaphane Vişnesi" adıyla coğrafi işaret aldığını belirten Vali Ali Çelik, "Şaphane, Pazarlar, Simav ve Gediz ilçelerinde yılda yaklaşık 35 bin ton vişne üretiliyor. Kendine has aroması ve lezzetiyle Kütahya'nın önemli bir değeri olan coğrafi işaretli Şaphane Vişnesi üreticiye ve ilimiz ekonomisine katma değer sağlayacak"dedi.

"Tarihi Koca Seyfullah Camisinde İnceleme"

Vali Ali Çelik, kaymakamlık ziyareti sonrası 1490 yılında yapılan tarihi Koca Seyfullah Camisinde sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Çelik, yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın tarihi belleğinin canlı tutulması için yapılan çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Kütahya'mızın tarihine tanıklık eden, geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören eserlerimize sahip çıkmak en büyük sorumluluklarımızdan biri. Tarihi canlı tutmak, eserleri ilk günkü güzelliği ve orijinalliğiyle geleceğe ulaştırma gayesi taşıyan restorasyon çalışmaları da bu doğrultuda sonra derece önemli" dedi. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik'ten Şaphane ziyareti
Vali Ali Çelik'ten Şaphane ziyareti
Vali Ali Çelik'ten Şaphane ziyareti
Vali Ali Çelik'ten Şaphane ziyareti
Vali Ali Çelik'ten Şaphane ziyareti
Vali Ali Çelik'ten Şaphane ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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