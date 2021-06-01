Vali Ali Çelik'ten Müsiad'a Ziyaret
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Vali Ali Çelik'ten Müsiad'a Ziyaret

Vali Ali Çelik'ten Müsiad'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Ali Çelik, iadeiziyaretleri kapsamında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesini ziyaret ederek, iş dünyası ve Kütahya'nın ekonomisi üzerine istişarelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, iadeiziyaretleri kapsamında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesini ziyaret ederek, iş dünyası ve Kütahya'nın ekonomisi üzerine istişarelerde bulundu. Vali Çelik'e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür eden MÜSİAD Kütahya Şubesi Başkanı İsmail Tosun, faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyarette; Yönetim Kurulu üyeleri Kenan Uzman, Harun Buhan, Ahmet Sağdıç ile MÜSİAD Belarus Temsilcisi Mikail Çalışkan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak ile İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun yer aldı.

Kaynak: Habermetre

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