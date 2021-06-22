Vali Ali Çelik'ten Kihmed, Grtc ve Kadim Vakfı'na Ziyaret
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Vali Ali Çelik'ten Kihmed, Grtc ve Kadim Vakfı'na Ziyaret

Vali Ali Çelik'ten Kihmed, Grtc ve Kadim Vakfı'na Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Ali Çelik, Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED), Küresel Araştırma Düşünce Merkezi GRTC ile Kadim Vakfı'na iadeiziyarette bulundu.

Vali Ali Çelik, Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED), Küresel Araştırma Düşünce Merkezi GRTC ile Kadim Vakfı'na iadeiziyarette bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Önsay, yönetim kurulu üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Çelik, proje ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Önsay, Vali Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Vali Ali Çelik'ten Kihmed, Grtc ve Kadim Vakfı'na Ziyaret - Haberler
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