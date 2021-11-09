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Vali Ali Çelik'ten huzurevi ziyareti

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Vali Ali Çelik'ten huzurevi ziyareti

Vali Ali Çelik, Simav Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ek binasında incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, Simav Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ek binasında incelemelerde bulundu.

Vali Çelik, Simav Belediyesi tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilen ek hizmet binasının 24 kişi kapasiteli olduğunu, şu anda 4 kadına hizmet verildiğini söyledi.

Vali Çelik'e protokol üyeleri eşlik etti.

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