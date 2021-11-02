Vali Ali Çelik'ten

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Kızılay Haftası sebebiyle Türk Kızılay Kütahya Şubesini ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, Kızılay Kadın Kolları Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın, Genç Kızılay Kütahya Başkanı İbrahim Ömür, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerle bir araya geldi.

Türk Kızılayının faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Tekin, Vali Ali Çelik'i her zaman Kızılayın yanında görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ının gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hizmetleriyle önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Vali Çelik, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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