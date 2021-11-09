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Vali Ali Çelik, taş konakları inceledi

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Ali Çelik, taş konakları inceledi

Vali Ali Çelik, Simav Belediyesi tarafından yapımı devam eden Simav'ın Gölcük Taş Konak Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu.

GÖLCÜK, KOCAELİ (Habermetre) - Vali Ali Çelik, Simav Belediyesi tarafından yapımı devam eden Simav'ın Gölcük Taş Konak Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Simav Belediyesinin 2, 5 milyon TL bütçeli projesine İl Özel İdaresi 500 bin TL katkıda bulundu. 60 metrekare konaklar, 5 yetişkinin konaklayabileceği şekilde tasarlandı.

15 taş konağın 11 tanesi 15 Kasım'da, tamamı ise 1 Ocak'ta hizmete girecek.

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