Vali Ali Çelik, Simav Kestanesi Kadın ve Engelli İstihdamına Kapı Açıyor üretim sahasını inceledi - Haberler
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Vali Ali Çelik, Simav Kestanesi Kadın ve Engelli İstihdamına Kapı Açıyor üretim sahasını inceledi

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Ali Çelik, Simav Kestanesi Kadın ve Engelli İstihdamına Kapı Açıyor üretim sahasını inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Simav Kestanesi Kadın ve Engelli İstihdamına Kapı Açıyor" üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Valisi Ali Çelik, "Simav Kestanesi Kadın ve Engelli İstihdamına Kapı Açıyor" üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Simav Belediyesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (KSBÜ) iş birliğinde hazırlanan ve ZAFER Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen projenin faaliyete geçirileceği üretim tesisi hakkında Vali Ali Çelik'e bilgiler veren Simav Belediye Başkanı Adil Biçer tesisin kurulumunda sona gelindiğini belirterek, "Aralık ayı içerisinde üretime geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP) kapsamında desteklenen üretim tesisinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çelik, "Simav'ımıza hayırlı olsun" dedi.

100 kadın ve engelli bireye eğitim verilerek, ilk etapta 16 kişinin istihdam edileceği tesiste Simav kestanesi kullanılarak kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı yapılacak.

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