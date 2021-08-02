Vali Ali Çelik, Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yol Üretim Tesisini inceledi

Vali Ali Çelik, Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yol Üretim Tesisini incelediVali Ali Çelik, Simav'da İl Özel İdaresine ait Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yol Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yol Üretim Tesisini incelediVali Ali Çelik, Simav'da İl Özel İdaresine ait Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yol Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu. Üretim çalışmaları ve üretim planlaması hakkında bilgiler alan Vali Ali Çelik, işçilere kolaylıklar diledi. Vali Çelik, Simav'da 39, Gediz'de 14 olmak üzere toplamda 53 km silindirle sıkıştırılmış beton yol yapımı için kurulan, saatte 100 m3 kapasiteli tesiste 80 bin ton malzeme üretildiğini söyledi. Vali Çelik'e Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Rıfat Hatipoğlu eşlik etti.

Kaynak: Habermetre