Vali Ali Çelik, sanayi esnafını ziyaret etti - Haberler
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Vali Ali Çelik, sanayi esnafını ziyaret etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Ali Çelik, sanayi esnafını ziyaret etti

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen, iş yeri ve esnaf ziyareti yapan Kütahya Valisi Ali Çelik bu kez de sanayi esnafıyla bir araya geldi.

KÜTAHYA (Habermetre) - Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen, iş yeri ve esnaf ziyareti yapan Kütahya Valisi Ali Çelik bu kez de sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Küçük Sanayi Sitesi esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Vali Ali Çelik, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretleri esnasında iş yeri sahipleri ile işçilere bir istekleri olup olmadığını da soran Vali Çelik, talep ve önerileri dinledi.

Misafirperverliklerinden dolayı sanayi esnafına teşekkür eden Vali Çelik, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

Sanayi esnafı, samimi anların yaşandığı ziyaretlerden duydukları memnuniyeti belirterek Vali Çelik'e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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