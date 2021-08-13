Vali Ali Çelik: Ortacı-Yavu köy yolunda sona gelindi
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Vali Ali Çelik: Ortacı-Yavu köy yolunda sona gelindi

Vali Ali Çelik: Ortacı-Yavu köy yolunda sona gelindi
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Simav'ın Ortacı-Yavu köy yolunu inceledi.

Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Simav'ın Ortacı-Yavu köy yolunu inceledi.

Silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmasında sona yaklaşıldığını açıklayan Vali Çelik, 6, 4 km. yolun 5 km'sinin tamamlandığını ve en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

İnceleme esnasında Simav Kaymakam Vekili Hakan Alkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer de yer aldı.

Kaynak: Habermetre

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