Vali Ali Çelik, muhtarların taleplerini dinledi - Haberler
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Vali Ali Çelik, muhtarların taleplerini dinledi

Vali Ali Çelik, muhtarların taleplerini dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Vali Ali Çelik, vatandaşların talep ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Vali Ali Çelik, vatandaşların talep ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

20 köy ve mahalle muhtarını Valilik Toplantı Salonunda kabul eden Vali Çelik, sorunları, talepleri ve ihtiyaçları dinledi.

Sorunlara kurum müdürleriyle yerinde çözüm üreten Vali Ali Çelik, diğer taleplerin çözümü için de ilgili yetkilileri arayarak çözüme kavuşturulması talimatını verdi. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik, muhtarların taleplerini dinledi

Vali Ali Çelik, muhtarların taleplerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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