Vali Ali Çelik, Milletvekili Gazel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti
Kütahya Valiliği görevine atanan Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel'i TBMM'deki makamında ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.
18.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:04
Kütahya Valiliği görevine atanan Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel'i TBMM'deki makamında ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.
Ziyaret sonrası konuşan Milletvekili Gazel, "Bilindiği gibi, Kütahya Valiliği görevine Ali Çelik bey atandı. Kendisiyle Kütahya üzerinde bir süre sohbet ettik. Rabbim Kütahyamıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA