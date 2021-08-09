Vali Ali Çelik, Milas ve Manavgat'ta yangına müdahale eden DPÜ AKUK'u misafir etti
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Vali Ali Çelik, Milas ve Manavgat'ta yangına müdahale eden DPÜ AKUK'u misafir etti

Vali Ali Çelik, Milas ve Manavgat'ta yangına müdahale eden DPÜ AKUK'u misafir etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kütahya Valisi Ali Çelik, Muğla'nın Milas ve Antalya'nın Manavgat ilçelerinde yangınla mücadele çalışmalarına destek olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu'nu (DPÜ AKUK) misafir etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Muğla'nın Milas ve Antalya'nın Manavgat ilçelerinde yangınla mücadele çalışmalarına destek olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu'nu (DPÜ AKUK) misafir etti.

Vali Çelik'in makamında gerçekleşen ziyarette; DPÜ Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi ve AKUK Danışmanı Hakan Aykul, DPÜ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğretim Üyesi Bülent Buldu, AKUK ekip liderleri İhsan Eymen Akgün ile Mert Alkan Turhan ve AKUK üyeleri Erdem Şahin, Hüseyin Özgan, Ece Bolatlı, Buse Buttanrı yer aldı.

Milas Akçakaya ve Manavgat'taki çalışmalara yönelik bilgiler veren DPÜ Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi ve AKUK Danışmanı Hakan Aykul, desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik'e teşekkür etti.

Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye giderek canla başla çalışmalara destek olan DPÜ AKUK'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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