Vali Ali Çelik: "Metruk bina sorunumuz 1 Mart 2022'de bitmiş olmalı"

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, il genelinde bin 422 adet metruk bina tespit edildiğini belirten Vali Ali Çelik; metruk binalardan 533'ünün yıkıldığını, 174'ünün onarıldığını, 735 metruk yapının ise 1 Mart 2022'ye kadar yıkılması gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere birçok suça ortam sağlayan metruk binaların yıkımının hızla sürdürüleceğini kaydeden Vali Ali Çelik, ilçe ve köylerdeki çalışmalardan hızlı sonuç alınması için kaymakamlara yerinde tespit ve inceleme talimatı verdi.

Vali Yardımcıları Dr. Halil İbrahim Ertekin, Aydın Börü, Hasan Erkal, ilgili belediye başkan yardımcıları ile yetkililerin katıldığı toplantı görüş ve önerilerin istişare edilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

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