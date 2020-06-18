Vali Ali Çelik: "Kütahya'yı iş birliği içinde geleceğe hazırlayacağız"
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Vali Ali Çelik: "Kütahya'yı iş birliği içinde geleceğe hazırlayacağız"

İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Kütahya Valiliği'ne atanan Vali Ali Çelik yeni görevine başladı.

Vali Ali Çelik:
18.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:19

İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Kütahya Valiliği'ne atanan Vali Ali Çelik yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kütahya Valiliğine atanan Vali Ali Çelik göreve başladı.

Vali Çelik'i Valilik girişinde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcıları Mustafa Güney Kenan Eskin, Halil İbrahim Ertekin, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, ilçe kaymakamları karşıladı.

Karşılama töreninin ardından makamına geçen Vali Çelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ortaöğrenimini Kütahya'da tamamladığını ve 2000 yılında kaymakam adayı olarak Kütahya Valiliğinde göreve başladığını dile getiren Vali Çelik, "Kütahya kendi memleketim gibi çünkü burada yatılı okudum. Kütahya'da çok değerli hocalardan eğitim aldım. 2020 yılında da Kütahya'ya vali olarak gelmek nasip oldu. İnşallah eğitimimizin bir parçası kişisel gelişimimize büyük katkı sunan bu şehre bize verdiklerinin karşılığını verebiliriz" dedi.

Kütahya'da görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, "Bu vesileyle, bizleri tensipleri ve akdirleriyle bu onura layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizleri buralara hazırlayan, tecrübe ve birikimlerinden istifade etmeye çalıştığımız İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya da buradan teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Onların çizdiği perspektifte, memleketimizin terör olmak üzere birçok konudaki yüklerinden kurtulmaya başladığı bu dönemde, şehrimize her alanda katkı sunmak için el birliğiyle gayret göstereceğiz" diye konuştu.

"Herkes geleceğe dair iddialı olmalı"

Kütahya'nın tarihi, kültürel birikimi, doğal zenginlikleri, tarım ve sanayi potansiyeli ile şehrin insanlarına ve ülkeye olan katkısının azımsanmayacak düzeyde olduğunu belirten Vali Çelik, "Dolayısıyla bu şehirde görev yapan herkes geleceğe dair iddialı olmalıdır. Özellikle Kütahyalıların huzuru, refahı ve mutluluğu, devamında da ülkemiz için aynı iddiaya sahip olmalıdır. Kütahya'nın taşıdığı, biriktirdiği her türlü değerin üstüne koymak için iddialı olmalıyız. Bu iddiamızı gerçekleştirecek her şey çok şükür ki burada mevcut. İnşallah bizler de şehrimizin gelişimine katkı sunmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın sahip olduğu değerleriyle çok kıymetli bir şehir olduğunu ifade eden ve hizmette iş birliği vurgusu yapan Vali Çelik, "Hedefimiz; şehrin tüm dinamikleriyle iş birliği içinde, milletvekillerimizle, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarımızla, şehrin tüm kanaat önderleriyle birlikte, geçmişte yapılanların üstüne yeni kazanımlar eklemek; çini güzelliğindeki bu şehrimizin ününü çinilerin dışına taşımak; Kütahya'yı huzur ve refah noktasında, ekonomi noktasında geleceğe hazırlamaktır" dedi.

"Şehrimizin güvenliği ve huzuru için 24 saat çalışacağız"

Devlet olmanın, vatandaşa hizmet sunmanın en temel başat alanının kamu güvenliği olduğunu belirten Vali Çelik, "Asayiş, trafik, hırsızlık başta olmak üzere tüm sorun alanlarında birinci önceliğimiz; kentimizin güvenliğini sağlamak. Uyuşturucuyla mücadelemizi de aralıksız sürdüreceğiz. Kütahya'nın huzuru için mesaimizi 24 saat devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Korona virüsle mücadelede 3 temel kurala riayet etmeliyiz"

Vali Çelik, kameralar aracılığıyla halka seslendi ve koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafenin korunmasını, maske takılmasını ve temizliğe dikkat edilmesini istedi. Vali Çelik konuşmasına şöyle devam etti: "Özellikle bu süreçte kamu görevlilerimiz ile vatandaşlarımızın 3 temel kuralı ihlal etmemesi çok önemli. Maske, sosyal mesafe ve temizlik bizim için temel rutin olmalı. Bize düşen sorumluluk bu süreçte kurallara uyarak hem kendimizi hem sevdiklerimizi hem de sorumlu olduğumuz büyüklerimizi korumak."

zz"Kütahya'ya hizmette herkesin desteğine ihtiyacımız var" diyen Vali Çelik, "Bu bir ekip işi. İletişime açığız ve hizmete hazırız" dedi. (EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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