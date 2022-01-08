Vali Ali Çelik: "Kütahya tarihinin en başarılı operasyonu, tebrik ediyorum"
Kütahya Valisi Ali Çelik, başarılı bir operasyona imza atan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerini tebrik etti.
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, başarılı bir operasyona imza atan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerini tebrik etti.
Vali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Müdürlüğümüz, Kütahya tarihinin en başarılı operasyonlarından birine imza attı. Tavşanlı'da 23 bin 298 adet sikke, bin 928 adet arkeolojik buluntu ele geçirildi.
Tarihi eser kaçakçılarına geçit vermeyen emniyetimize teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA
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