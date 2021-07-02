Vali Ali Çelik: Kütahya, Kelebek Hastalarının İyileşme Sürecine Destek Oluyor
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Vali Ali Çelik: Kütahya, Kelebek Hastalarının İyileşme Sürecine Destek Oluyor

Vali Ali Çelik: Kütahya, Kelebek Hastalarının İyileşme Sürecine Destek Oluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EÇEAH), halk arasında "Kelebek Hastalığı" olarak bilinen sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalarının yaşamlarını iyileştirmeye devam ediyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EÇEAH), halk arasında "Kelebek Hastalığı" olarak bilinen sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalarının yaşamlarını iyileştirmeye devam ediyor.

Vali Ali Çelik; tedavi başarısı, sunduğu hizmetler ve uzman ekibiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen kelebek hastalarının iyileşme sürecine destek olan KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünde tedavisi devam eden kelebek hastaları Cahide Can ile Semra Sevinç'i ziyaret etti.

TÜRKİYE'NİN İLK DOĞUMU KÜTAHYA'DA GERÇEKLEŞTİ

Hastaların tedavilerine ilişkin Vali Ali Çelik'e bilgiler veren KSBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, Semra Sevinç'in doğum yapan ilk kelebek hastası olduğunu, bebeğini de Kütahya'da dünyaya getirdiğini kaydetti.

27 YIL SONRA KATI GIDAYLA BESLENDİ

Uygun, 27 yıl sıvı gıdayla beslenen Sevinç'in Kütahya'da yapılan başarılı bir operasyonla birlikte katı gıdalar yemeye başladığını söyledi.

PARMAK AYIRMA AMELİYATLARI YAPILACAK

Uluslararası Epidermolizis Bülloza Merkezinin Kütahya'ya kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Uygun, ciltlerindeki yaralar nedeniyle zamanla elleri kapanan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen kelebek hastalarının parmak ayırma ameliyatlarına da bu yıl içerisinde başlanacağını aktardı.

"GURUR DUYUYORUZ"

KSBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ile ekibine teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalarımızın hayatını iyileştirmek için gösterdiğiniz özen ve başarılı çalışmalarınızla gurur duyuyoruz" dedi.

Vali Çelik, tedavi gören çocuk hastalar ile sünnet olacak çocukları da ziyaret ederek onlara moral verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Çelik, ailelere acil şifalar diledi.

Ziyarette Vali Çelik'e İl Sağlık Müdür Vekili Mehmet Ertan Akça eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Vali Ali Çelik: Kütahya, Kelebek Hastalarının İyileşme Sürecine Destek Oluyor - Haberler
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