Vali Ali Çelik, KÜSAD ve KÜTSO iş birliğinde düzenlenen resim sergisinin açılışına katıldı

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) arasında imzalanan "Sanatsal ve Kültürel İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen resim sergisi KÜTSO'da ziyarete açıldı.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) arasında imzalanan "Sanatsal ve Kültürel İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen resim sergisi KÜTSO'da ziyarete açıldı.

KÜSAD üyesi 34 sanatçının 86 eserinin yer aldığı serginin açılışına; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili İlyas Bahar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, bazı daire müdürleri, STK temsilcileri ile sanatçı ve sanatseverler katıldı.

Serginin STK'ların arasındaki iş birliği ve diyaloğun ürünü olduğunu söyleyen KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, 20 yıl aradan sonra ilk kez üst düzey bir sergi düzenlendiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

KÜTSO BAŞKANI İSMET ÖZOTRAÇ: SANATA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

KÜTSO'nun kültürel ve sanatsal faaliyetlere her zaman destek olduğunu söyleyen KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, "Bir ülke iki hususta kendini belli ediyor: ekonomi, sanayi, kültür ve sanat. Bunlardan biri eksik olursa o ülkeyi dünya nezdinde ifade etmek zor. Bizler, Sayın Valimizin önderliğinde sanayimizi ve ticaretimizi geliştirme yolunda ciddi adımlar attık. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun güzel meyvelerini göreceğiz. Sanat yönümüz de Nafi Başkanımızın vermiş olduğu vizyon ve Kütahya'ya kazandırdığı müzeyle ispatlanmış durumda. Atalarımızdan bize miras olan sanatı ileriye götürebilme noktasında gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

MİLLETVEKİLİ CEYDA ÇETİN ERENLER: ZENGİNLİĞİMİZİN FARKINDAYIZ

"Kütahya'nın sanatı, sanatçısı ve kültürüyle sahip olduğu zenginliğin farkındayız" diyen AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "İş birliği çok kıymetli. KÜSAD ve KÜTSO'nun çok kıymetli sergilerle Türkiye'nin çeşitli illerinde de Kütahya'yı tanıtma noktasında açacağı sergilerde de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

VALİ ALİ ÇELİK: BU TÜR SERGİLER KÜTAHYA'MIZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Sanatın birleştirici gücüne dikkat çeken Vali Ali Çelik, bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Kendisinin de resimle uğraştığını paylaşan Vali Çelik, "Sanatsal ve kültürel aktiviteler içerisinde sevgi ve emek barındırıyor. Sanatın emek ve sevgiyle büyütülmesi, onun yüzyılları kucaklayacak bir esere dönüşmesi hayatın içinde bir anlam. Bu tür sergiler Kütahya'mız için çok değerli. KÜSAD'ın, sergilerini il dışında da değişik aktivitelerle bütünleştireceğine dair projeleri ve çalışmaları var. İnşallah çalışmalar, Kütahya'mıza ait olan değerleri sevgiyi, hoşgörüyü, birlikteliği barındıran bu gücü tanıtmak için fırsatlara vesile olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Vali Çelik ile protokol üyeleri eserleri incelediler.

Eserler hakkında bilgiler alan Vali Çelik, sanatçıları tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre