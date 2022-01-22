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Vali Ali Çelik, kriz merkezini ziyaret etti

Vali Ali Çelik, kriz merkezini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Vali Ali Çelik, Kütahya'da beklenen yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için oluşturulan kriz merkezini ziyaret ederek son durum hakkında bilgiler aldı.

KÜTAHYA (İHA) - Vali Ali Çelik, Kütahya'da beklenen yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için oluşturulan kriz merkezini ziyaret ederek son durum hakkında bilgiler aldı.

Vali Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezinde oluşturulan kriz merkezinde, il merkezi ve ilçelerin kamerayla 24 saat anlık takibinin yapıldığını söyledi.

Acil durumlara karşı anında değerlendirme ve müdahale için tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu kaydeden Vali Çelik, "24 saat sahadayız" dedi.

Ekiplerle de görüşen Vali Çelik, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kütahya, 112, kar, Yerel, Haber

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