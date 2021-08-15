Vali Ali Çelik, koordinasyonu sağlamak üzere sel bölgesinde
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Vali Ali Çelik, koordinasyonu sağlamak üzere sel bölgesinde

Vali Ali Çelik, koordinasyonu sağlamak üzere sel bölgesinde
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Valisi Ali Çelik'i sel afetinin yaşandığı bölgede çalışmaları koordine etmesi için Kastamonu'nun Küre ilçesinde görevlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Valisi Ali Çelik'i sel afetinin yaşandığı bölgede çalışmaları koordine etmesi için Kastamonu'nun Küre ilçesinde görevlendirdi.

Vali Ali Çelik, aşırı yağışlar sonucunda sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu'nun Küre ilçesindeki geçici görevine başladı.

Vali Ali Çelik, İl Özel İdaresi, Kütahya Belediyesi, ETİ Bor, TKİ ve Kızılay desteğiyle oluşturulan 33 araçlık iş makinesi konvoyuyla saat 01. 00'de Kütahya'dan Kastamonu'nun Küre ilçesine hareket etti.

Sabah saatlerinde Küre'ye ulaşan Vali Çelik, selin vurduğu Güllüce Köyü'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre

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