Vali Ali Çelik, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencileri ağırladı

Kütahya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu tarafından "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" sebebiyle, il genelinde ortaokul ve liseler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında ilk 3'e giren öğrenciler Vali Ali Çelik'i ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, öğrencileri makamında kabul ederek ortaokullar arası kompozisyon yarışmasının birincisi Zeynep Çakır, ikincisi Ecrin Yıldız, üçüncüsü Ceyda Ecrin Çınar ile lise birincisi Elif Rana Atiş, ikinci Recep Güngör ve üçüncü Halil Burak Bilgi'ni tebrik etti.

Öğrencilere hediyeler veren Vali Çelik, başarılarının daimi olmasını diledi.

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