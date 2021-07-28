VALİ ALİ ÇELİK, KİRAZLIYAYLA YOLUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU
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VALİ ALİ ÇELİK, KİRAZLIYAYLA YOLUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ ALİ ÇELİK, KİRAZLIYAYLA YOLUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU
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VALİ ALİ ÇELİK, KİRAZLIYAYLA YOLUNDA İNCELEMELERDE BULUNDUVali Ali Çelik, Kirazlıyayla Köyü'ne ulaşım sorununun çözümü için köyü ziyaret ederek yolda incelemelerde bulundu.

VALİ ALİ ÇELİK, KİRAZLIYAYLA YOLUNDA İNCELEMELERDE BULUNDUVali Ali Çelik, Kirazlıyayla Köyü'ne ulaşım sorununun çözümü için köyü ziyaret ederek yolda incelemelerde bulundu. Bu yıl, 11 km. yolun 4 km'sinde altyapı güçlendirme çalışması yapılacağını paylaşan Vali Çelik, 2022 yılında 8 km. 1. kat satih kaplama, 3 km. 2. kat satih kaplama yapılacağını söyledi. Vali Çelik'e İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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