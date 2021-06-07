Vali Ali Çelik, Kendin Yap Atölyelerinin Açılış Törenine Katıldı
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Vali Ali Çelik, Kendin Yap Atölyelerinin Açılış Törenine Katıldı

Vali Ali Çelik, Kendin Yap Atölyelerinin Açılış Törenine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Tasarımcı, girişimci ve üretken nesillerin yetiştirileceği "Kendin Yap Atölyeleri" İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında törenle hizmete girdi.

Tasarımcı, girişimci ve üretken nesillerin yetiştirileceği "Kendin Yap Atölyeleri" İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında törenle hizmete girdi. Zafer Kalkınma Ajansının (ZAFER) Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında kurulan atölyelerin açılış törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Genel Sekreteri Veli Oğuz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, STK Temsilcileri ile davetliler katıldı. "34 bin çocuğumuz faydalanacak" 3 atölye, 11 istasyonda 34 bin öğrenciye hizmet verecek Kendin Yap Atölyelerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, "Teknolojiyi etkin kullanan, araştıran, öğrenen ve üreten nesillerin yetişmesinde emek harcayan herkese teşekkür ediyor; atölyelerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. "6-14 yaş grubuna hizmet verecek" Kendin Yap Atölyelerinin 6-14 yaş grubundaki öğrencilere hizmet vereceğini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Günümüzde sorunlara çözüm bulmak ancak tasarlayan, üreten ve yenilikçi nesiller sayesinde olacaktır. Öğrencilerimiz, atölyelerimizde araştırarak, sorgulayarak, problem çözerek beceri ve yeteneklerini geliştirme ve 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık kazanma imkanı bulacaklar" dedi. "Bölgede 133 adet kendin yap atölyesi kuruldu" Bölgede toplam 133 adet kendin yap atölyesi kurulduğunu paylaşan ZAFER Genel Sekreteri Veli Oğuz, "Eğitimi çok önemsiyoruz. Çocuklarımız ne kadar iyi eğitim alırsa ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacak. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa Milli Eğitim Müdürlükleri başta olmak üzere 54 ilçemizin 34'ünde 42'si sabit, 6'sı mobil olmak üzere 48 atölye kurduk, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik ile beraberindeki protokol üyeleri; Arçelik mini garage istasyonu, origami krigami istasyonu, robotik kodlama istasyonu, 3D tasarım istasyonu, mobil uygulama istasyonu, nesnelerin istasyonu ile ahşap istasyonunda incelemelerde bulunarak öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

Kaynak: Habermetre

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Vali Ali Çelik, Kendin Yap Atölyelerinin Açılış Törenine Katıldı - Haberler
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