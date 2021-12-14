Vali Ali Çelik, kaymakamlarla bir araya geldi

KÜTAHYA (Habermetre) - Vali Ali Çelik, 12 ilçenin kaymakamlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı. İlçelerin genel durumu hakkında detaylı bilgiler alan Vali Çelik; yaşlı ve muhtaçlara evde bakım hizmetinin tüm ilçelerde hayata geçirilmesi, suça sürüklenen çocukların takibi ve eğitim faaliyetlerinin geri bildirimlerinin alınması konularında hassasiyetle çalışılması gerektiğini söyledi.

EGEP İLÇELERDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Kütahya'daki eğitim kurumlarının değişen, gelişen eğitim şartlarına adaptasyonunu sağlamak ve gelişimlerini sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) ilçelerde yaygınlaştırılacak.

EĞİTİM FAALİYETLERİNDEN GERİ BİLDİRİM ALINACAK

Kaymakamların EGEP projesinin uygulanmasında aktif rol üstlenmesini isteyen Vali Ali Çelik, okul ve öğrenci özelinde hazırlanacak faaliyetlerin takibinin yapılması ve geri bildirim alınması gerektiğini kaydetti. Vali Çelik, kaymakamların günde en az bir okul ziyareti yaparak öğretmenlerle istişarelerde bulunup, çocuklarla bir araya gelmesini istedi.

UYGULANABİLİR PROJELER ÜRETİLECEK

Suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılmasında herkesin sorumluluk sahibi olduğunu vurgulayan Vali Çelik, ilçelerde eğitim ve sosyal yardım anlamında uygulanabilir projeler üretilerek suça sürüklenen çocukların takibinin de bizzat kaymakamlar tarafından yapılmasını istedi.

YAŞLI VE BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞLAR HANELERİNDE ZİYARET EDİLECEK

Vali Ali Çelik, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarla ilgili evde bakım hizmetinin tüm ilçelerde aktif hale getirilerek vatandaşların ihtiyaçlarının hane ziyaretleriyle tespit edilmesi, psikolojik rahatsızlığı olan vatandaşların da ilaç kullanımlarının ve bakımlarının takibinin yapılması talimatını verdi.

Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

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