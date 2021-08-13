Vali Ali Çelik, jeotermal su kuyularının açılışına katıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kütahya İl Özel İdaresi ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) arasında imzalanan sözleşme kapsamında sondaj çalışmaları tamamlanan Çitgöl ve Naşa'daki jeotermal su kuyularının açılışı yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kütahya İl Özel İdaresi ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) arasında imzalanan sözleşme kapsamında sondaj çalışmaları tamamlanan Çitgöl ve Naşa'daki jeotermal su kuyularının açılışı yapıldı.

Çitgöl'de düzenlenen açılış programına; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ile Ceyda Çetin Erenler, MTA Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan, Simav Kaymakam Vekili Hakan Alkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner, Naşa Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, MTA personeli ile il ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

VALİ ALİ ÇELİK: ÜÇÜNCÜ KUYU İÇİN LOKASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 4 kuyudan ikisinde sondaj çalışmalarını tamamlandığını belirten Vali Ali Çelik, Naşa'da 48-51 derece sıcaklıkta, 85 l/sn artezyen debide; Çitgöl'de ise 67 derece ve kompresörle 70 l/sn sıcak su elde edildiğini söyledi. Vali Çelik, üçüncü kuyu için lokasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

"300 L SICAK SU ÖNGÖRÜLÜYOR"

Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB için başlatılan süreçte 300 l sıcak su öngörüldüğünü ve sürecin bunu destekler mahiyette ilerlediğini ifade eden Vali Çelik, "MTA, fizibilite çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamladı. Üçüncü ve dördüncü kuyularımızda öngördüğümüz 300 l sıcak suya ulaştığımızda OSB'nin en önemli altyapısı başarıya ulaşmış olacak. Milletvekillerimize, Kaymakamlığımıza, Belediyemize ve kardeş kurum olarak gördüğümüz, her aşamada yanımızda olan MTA Genel Müdürümüz ile personeline şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MTA GENEL MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YASİN ERDOĞAN: 2 KUYU 250 DÖNÜM SERAYI ISITABİLECEK KAPASİTEDE

2 kuyunun 250 dönüm serayı ısıtacak kapasitede olduğunu belirten MTA Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan, "Üretime başladığımız esnada su sıcaklığının büyük ihtimalle daha da yukarıya çıkacağını düşünüyoruz. Çalışmalarını tamamladığımız 2 kuyu yaklaşık 250 dönüm serayı ısıtabilecek kapasitede. Sondaj çalışması yapacağımız diğer 2 kuyuda da aynı başarıya ulaşırsak 600 dönüm sera ısıtılacak. Güzide yeraltı kaynağımızı nesilden nesile sunma vazifesiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

MİLLETVEKİLİ AHMET TAN: REKABET EDEBİLİR KONUMA ULAŞMADA İLK ADIMI ATTIK

Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesinin Simav'ın kalkınmasına basamak teşkil edecek çok önemli bir yatırım olduğunu dile getiren AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, "Simav'da ülkemizin diğer bölgeleriyle rekabet edebilecek seviyede bir sera oluşması için ilk adımı attık. Çalışmaların tamamlanmasıyla önümüzdeki süreçte jeotermal sera bölgesiyle ilgili ilk etapta 600 dönüm alan ısıtılacak" dedi.

MİLLETVEKİLİ CEYDA ÇETİN ERENLER: SİMAV SERACILIKTA PARLAYAN YILDIZ OLACAK

Yıllardır hayal olan Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesinin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "OSB, sadece Simav için değil, tüm Türkiye için üretime destek anlamında çok güzel bir girişim olacak. Diğer yapılacak sondajlardan da olumlu sonuçlar alacağımıza ve Simav'ın seracılıkta bir yıldız olarak parlayacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre