Vali Ali Çelik ile Milletvekili İshak Gazel, Selden Etkilenen Hasanlar Köyü'nü Ziyaret Etti
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Vali Ali Çelik ile Milletvekili İshak Gazel, Selden Etkilenen Hasanlar Köyü'nü Ziyaret Etti

Vali Ali Çelik ile Milletvekili İshak Gazel, Selden Etkilenen Hasanlar Köyü'nü Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kütahya Valisi Ali Çelik ile AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, sağanak yağış nedeniyle taşkın koruma kanalının taşması sonucu meydana gelen selden etkilenen Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar Köyü'nde incelemelerde bulundular.

Kütahya Valisi Ali Çelik ile AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, sağanak yağış nedeniyle taşkın koruma kanalının taşması sonucu meydana gelen selden etkilenen Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar Köyü'nde incelemelerde bulundular.

Selin zarar verdiği alanları ve evleri de yerinde gören Vali Çelik ile Gazel, ev sahipleriyle görüşüp köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kütahya AFAD Müdürlüğü, DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çelik, yapılması gereken tüm çalışmaların afetin meydana geldiği ilk andan itibaren hızlı bir şekilde yapıldığını söyledi.

VALİ ALİ ÇELİK: DERE YATAĞI ÜZERİNDEKİ YOL VE EVLER KALDIRILACAK

Kalıcı tedbirlerle afetlerin önüne geçilebileceğini ifade eden Vali Çelik, dere yatağı üzerine yapılan yol ve evlerin kaldırılacağını, vatandaşların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Vali Çelik, vatandaşların yaşamlarını güvenli alanlarda sürdürülebilmesi için İl Özel İdaresi, AFAD Kütahya ile DSİ Kütahya Şubesi tarafından planlama çalışması yapılacağını da sözlerine ekledi.

MİLLETVEKİLİ İSHAK GAZEL: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ise, "Yaraların bir an önce sarılması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Şehit itfaiye eri Mehmet İnal'ın selde zarar gören babocağını da ziyaret eden Vali Çelik ile Gazel, şehidin dedesi Mehmet Ali İnal'a geçmiş olsun dileklerini iletip, ihtiyaçlarını sordu.

İncelemelerde; Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile DSİ 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak da hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Vali Ali Çelik ile Milletvekili İshak Gazel, Selden Etkilenen Hasanlar Köyü'nü Ziyaret Etti - Haberler
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