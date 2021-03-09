Vali Ali Çelik: "Hedefimiz mavi Kütahya"

Turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer alan Kütahya'da koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor. Vali Ali Çelik, Dinamik Denetim Modeli ile Haftalık Tematik Denetim Genelgesi kapsamında Kütahya'nın işlek cadde ve sokaklarında iş yeri sahipleri ile vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerini anlattı.

Cumhuriyet Caddesi, Saman Pazarı, Ulu Cami civarında incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik; HES Kodu denetimi, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını yerinde gözlemledi.

Vatandaşlardan ve esnaftan kurallara uymalarını isteyen Vali Ali Çelik, tedbirlere uyanlara teşekkür etti.

Vatandaşlardan destek isteyen Vali Ali Çelik, "İlk hafta yüz binde 50,91 olan vaka sayımız ikinci hafta 71,97, üçüncü hafta 85,31'e yükseldi. Bir yanda kontrollü normalleşmeye çalışırken diğer yandan vaka artışının önüne geçmeye çalışıyoruz. Tüm çabamız mümkün olan en kısa sürede Kütahya'mızın durumunu iyileştirmek, mavi şehirler arasına taşımak. Esnafımız, öğrencimiz, düğün gününü bekleyen çiftlerimiz ve büyüklerimiz için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bunu Kütahya başarabilir" dedi.

"4 bin 343 denetim yapıldı"

Rehberliği esas alan denetimlerin artırıldığına dikkat çeken Vali Ali Çelik, "Vaka artışını önlemek için yaşamın her alanında denetimlerimizi sürdürüyoruz. İlimiz genelinde 4 günde 4 bin 343 denetim gerçekleştirdik. İl müdürlerimizin tamamı, 194 ekibimiz, bin 200 personelimiz istisnasız 7-24 sahada. Tedbirleri üst seviyede uyguluyoruz ancak denetime ihtiyaç duymadan tedbirlere uymalıyız. Özellikle içinde bulunduğumuz bu hafta tüm vatandaşlarımızın tedbirleri harfiyen uygulamasını önemle rica ediyorum" diye konuştu.

Vali Ali Çelik'e İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı