Vali Ali Çelik, "Göç ve Çocuk" yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti

KÜTAHYA (İHA) - Vali Ali Çelik, Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Göç ve Çocuk" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ağırladı.

Yarışmada birinci olan Kütahya Kılıçarslan Anadolu Lisesi öğrencisi Rana Utkutan, ikinci Uludağ Üniversitesi öğrencisi Perihan Melike Yağcı ile üçüncü Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rümeysa Özel'in çalışmalarını inceleyen Vali Ali Çelik, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek hediye verdi.

Göç sorununun dünyanın içine düştüğü en büyük açmazlardan biri olduğunu belirten Vali Ali Çelik, "İnsanların kendi yurtlarında yaşadıkları karmaşa, kaos, açlık, birçok olumsuzluk onları yaşam arayışı için başka diyarlara gitmeye sevk ediyor. Kimse kendi vatanını bırakıp gitmez. Yaşadıkları çaresizliği hepimizin hissetmesi lazım. Dolayısıyla göçmenlere bakarken de hepimiz o minvalde yaklaşmalıyız. Sizin çizdiğiniz resimler de bu bakış açısını güçlendiriyor. Hiçbir zaman içimizdeki gözyaşını kaybetmemeliyiz. 'Yaradan, rahmetini kahrından üstün saydı; ne olurdu halimiz, gözyaşı olmasaydı?' der Necip Fazıl Kısakürek. İçimizdeki o duyguyu kaybettiğimiz gün insan olmaktan kopuyoruz. İnsan olmanın en önemli vasfı duygusu, vicdanı olması, empati yapabilmesi" diye konuştu. - KÜTAHYA