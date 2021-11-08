Vali Ali Çelik, gazi Bayram İşcan'ı acılı gününde yalnız bırakmadı - Haberler
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Vali Ali Çelik, gazi Bayram İşcan'ı acılı gününde yalnız bırakmadı

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Vali Ali Çelik, gazi Bayram İşcan'ı acılı gününde yalnız bırakmadı

Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden gazi Bayram İşcan'ın babası Kazım İşcan ebediyete uğurlandı.

Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden gazi Bayram İşcan'ın babası Kazım İşcan ebediyete uğurlandı.

Merkez Kızılcaören Köyü'nde düzenlenen cenaze merasimine Vali Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, gazi Bayram İşcan, ailesi ve yakınları katıldı.

Gazi Bayram İşcan ve ailesine başsağlığı dileklerini ileten Vali Ali Çelik, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

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