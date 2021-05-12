Vali Ali Çelik Emet'te devam eden yatırımları inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesine yaptığı ziyarette devam eden ve yapılacak olan yatırımları inceledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesine yaptığı ziyarette devam eden ve yapılacak olan yatırımları inceledi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Emet'e yapılacak spor yatırımlarıyla ilgili yerinde incelemelerde bulunan Vali Çelik, nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2'li tip soyunma odası ve 250 kişi kapasiteli portatif tribünün yapılması planlanan alanları inceledi. Emet Belediye Başkanlığınca sürdürülen çalışmaları da inceleyen Vali Çelik, planlanan projeler hakkında bilgiler aldı. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a çalışmalarında başarılar dileyen Vali Çelik, Emet için imkanlar dahilinde destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı