Vali Ali Çelik, Eğitime Destek Platformu Toplantısı'na Katıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDP) Toplantısı'na katıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDP) Toplantısı'na katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, eğitim ve gençlik alanlarında yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bizi biz yapan değerlerin geleceğe aktarılmasının en önemli görev olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, "Bilgi ve beceri geliştirilebilir; ama ahlak, erdem ve bize ait değerlerin bir sonraki kuşağa aktarılması emek isteyen bir husus. Bugün yaşamın zorluklarının insan ruhunda yarattığı tahribatları giderecek yegane güç bize ait olan değerleri yaymaktır" dedi.

VALİ ALİ ÇELİK, BİLAL ERDOĞAN'I DOMANİÇ'E DAVET ETTİ

Erdoğan'ı 1 Eylül'de Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yapılacak Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan Domaniç Göç Yolu'na davet eden Vali Çelik, "Söğüt'ten Ahlat'a kadar olan Türkiye'nin birlikteliğini sağlayacak ivmenin içerisinde yer aldığınızı müşahede etmek bizlere keyif veriyor; ama Domaniç'imizi de onun içindeki bir parça olarak öne çıkarma konusunda sizden bir istirhamımız olacak. 1 Eylül'de yapılacak Hayme Ana etkinliklerimizde sizi, STK temsilcilerini ve öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyarız" dedi.

BİLAL ERDOĞAN: KÜTAHYA ECDADIMIZIN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ

Vali Ali Çelik'e katılımlarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Kütahya, ecdadımızın dönüm noktalarından bir tanesi. İnşallah Kütahya'daki güven ve muhabbet bağları toplumun daha geniş kesimlerine yayılır ve Kütahya bizim ruhumuzun yaşatıldığı örnek yerlerden biri olur. En kısa zamanda bir araya gelmeyi ümit ediyorum" dedi.

Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Çevrim içi yapılan toplantıya Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, EDP Başkanı ve TÜGVA Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı ile STK Temsilcileri katıldı.

Kaynak: Habermetre