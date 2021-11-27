Vali Ali Çelik: "Devlet ve millet iş birliği çok değerli"

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın merkez köylerinden Darıca'da sağlık evi, cami lojmanı, çamaşırhane ve gasilhaneden oluşan kompleks Vali Ali Çelik'in katılımıyla açıldı.

İl Özel İdaresi, İl Müftülüğü ile hayırseverlerin destekleriyle yapılan 230 bin TL maliyetli kompleks 198 metrekare alanda hizmet verecek.

Devlet ve millet iş birliğinin çok değerli olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, "Para her şey demek değil. Onu kullanacak, emek verecek insanlara da ihtiyaç duyuluyor. Darıca köylülerimiz muhtarımızın şahsında bu çabayı ve özeni gösterdiler. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Daha nice eserlerin kazandırılması için iş birliği ve gönül birliğinin devam etmesini diliyorum" dedi.

Açılışa Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Darıca Köyü Muhtarı Mehmet Gür, protokol üyeleri ile köylüler katıldı.

Vali Ali Çelik, Darıca Köyü'nde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Çelik, çeşitli hediyeler verdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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