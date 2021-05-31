Vali Ali Çelik, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Şehit Ailesine Takdim Etti
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Vali Ali Çelik, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Şehit Ailesine Takdim Etti

Vali Ali Çelik, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Şehit Ailesine Takdim Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kütahya Valisi Ali Çelik, şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı şehit babası Hüseyin Yılmaz'a takdim etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı şehit babası Hüseyin Yılmaz'a takdim etti.

2020 yılında Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" Vali Ali Çelik tarafından takdim edildi.

Valilik makamında düzenlenen törene; Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Fatma Uz, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, şehidin annesi Hatice Yılmaz, babası Hüseyin Yılmaz ile kardeşi Emre Yılmaz katıldı.

Vali Çelik, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı şehidin babası Hüseyin Yılmaz'a verdi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Vali Çelik, "Vatan uğruna yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaparak en yüce makama ulaşan şehitlerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. Başımızın tacı olan emanetlerinin 24 saat emrindeyiz" dedi.

Tören, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın dualarının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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Vali Ali Çelik, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Şehit Ailesine Takdim Etti - Haberler
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