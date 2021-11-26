Vali Ali Çelik, Darıca İlkokulunda çocuklarla buluştu - Haberler
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Vali Ali Çelik, Darıca İlkokulunda çocuklarla buluştu

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Ali Çelik, Darıca İlkokulunda çocuklarla buluştu

Vali Ali Çelik ile Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Darıca İlkokulunu ziyaret etti.

Vali Ali Çelik ile Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Darıca İlkokulunu ziyaret etti.

Derse katılıp öğrencilerle bir araya gelen Vali Çelik, çocuklarla bir süre sohbet edip hayallerini ve hedeflerini sordu.

Çocuklar tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanan Vali Ali Çelik'in ziyaretinde renkli ve samimi görüntüler yaşandı. 4. sınıf öğrencisi Ali Berkay Arı, kartondan yaptığı traktörü Vali Çelik'e hediye etti.

Traktörü çok beğendiğini dile getiren ve Ali'ye teşekkür eden Vali Çelik, hediyeyi odasının en güzel yerine koyacağını söyledi.

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