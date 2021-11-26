Vali Ali Çelik: Çinili Cami 2023'te ibadete açılacak

KÜTAHYA (Habermetre) - İlk bilim kurulunun Çinili Cami'nin yeniden yapılması kararı verdiğini hatırlatan ve caminin yıkılmadan yapılması için girilen arayışın süreci uzattığını dile getiren Vali Ali Çelik, "Camimizin yıkılmadan yapılacağı bilimsel raporlarla ispatlanarak, yıkım engellendi. Şehrin tüm dinamikleriyle enerjimizi camimiz için harcayacak, 2023 yılının Mart ayında inşallah hizmete sunacağız" dedi.

Kütahya'nın eşsiz simgesi, Ahmet Yakupoğlu eseri Çinili Cami'de güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylandı, uygulama aşamasına gelindi.

Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun 1972'de yaptırdığı Çinili Cami'de yapılacak güçlendirme ve restorasyon çalışmaları Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

"YIKILMADAN YAPILACAĞI BİLİMSEL RAPORLARLA İSPATLANDI"

Vali Ali Çelik, Çinili Cami'nin mevcut halinin korunarak Kütahya'ya yeniden kazandırılmasının bilimsel raporlarla ispatlanmasıyla birlikte hazırlanan projelerde uygulama aşamasına gelindiğini, 2023 yılının Mart ayında yeniden hizmete açılacağını açıkladı.

"ÇİNİLİ CAMİ'NİN YIKILIP YENİDEN YAPILMASINI HİÇBİR PAYDAŞIMIZ KABUL ETMEDİ"

Oluşan hasarlar nedeniyle 2018 yılında ibadete kapatılan Çinili Cami'de ilk bilim kurulunun yeniden yapılması kararı verdiğini hatırlatan ve caminin yıkılmadan yapılması için girilen arayışın süreci uzattığını dile getiren Vali Çelik, "Ahmet Yakupoğlu'nun kendi emeğinin, alın teri olan Çinili Cami'nin yeniden yapılmasını hiçbir paydaşımızın kabul etmemesi sebebiyle süreç uzun sürdü. Çünkü yıkıp yeniden yaptığınız hiçbir şey aslı gibi olmayacak, onun bir replikası ve modellemesinden öte geçmeyecek. Amacımız; camimizin mevcut haliyle yüzyılları kucaklayacak şekilde zamana karşı mücadelesinde destek olunmasının sağlanmasıydı" dedi.

"ŞEHRİN TÜM DİNAMİKLERİYLE ENERJİMİZİ ÇİNİLİ CAMİ İÇİN HARCAYACAĞIZ"

ODTÜ'lü bilim insanların yer aldığı ikinci bir bilim kurulunun kurulmasıyla Çinili Cami için yeni bir süreç başladığını aktaran Vali Çelik, "İlk bilim kurulu zemindeki kayma ve oturmalardan dolayı, taşıyıcılarda oynamalardan yani kadınlar bölümünün yapımında temel akslarında yapılan oynamaların binanın statiğinde sıkıntılar meydana getirdiği ve bu haliyle korunmanın mümkün olmadığı raporları bizi tereddütte düşürmüştü. Sonrasında ODTÜ'lü uzmanlardan oluşan ikinci bir bilim kurulu oluşturuldu ve çalışma yaptı. Camimizin yıkılmadan yapılacağı bilimsel raporlarla ispatlanarak, yıkım engellendi. Şehrin tüm dinamikleriyle enerjimizi camimiz için harcayacak, 2023 yılının Mart ayında inşallah hizmete sunacağız" dedi.

Vali Ali Çelik, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, kurul üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dr. Mahmud Sami Güven; cami güçlendirme ve restorasyon projeleri, cami minaresi güçlendirme, taşıma ve restorasyon projeleri, çevre istinat duvarı, zemin ve çevre tanzim projeleri hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

"MİNARE MEVCUT YERİNDEN GÜVENLİ MESAFEYE TAŞINACAK"

Yapılacak çalışmaları detaylıca anlatan Güven, "Çelik askı sistemi ile cami ve minare içten ve dıştan askıya alınacak. Minare mevcut yerinden güvenli mesafeye taşınacak. Bu Türkiye'de ilk olacak. Minare eski temeli ve giriş sahanlığı sökülecek. Cami temel kotuna kadar içten ve dıştan kazılacak ve mini kazık imalatı işlemine başlanacak. Cami dış radye temelleri duvar altından iç kısım ile irtibatlandırılarak imal edilecek. Erkekler mahfili seviyesine kadar dış duvar iç kısımla irtibatlı ankrajları yerleştirilerek imal edilecek. İç kısımda döşeme askıya alınarak kolonlar kaldırılacak ve iç radye temel ve iç duvar imal edilecek. Döşeme kesilerek kadınlar mahfili kolon kiriş ve döşeme sistemi inşa edilecek. Üst kat kolon ve duvar güçlendirmeleri imal edilecek. Kolon güçlendirmeleri üst kotunda yeni kasnak kirişi oluşturulacak. Çelik kubbe destek yapısı yeni kasnak üzerine monte edilerek imal edilecek. Çelik destek yapısı ile mevcut kubbe kauçuk tamponlarla irtibatlandırılacak" diye konuştu.

Toplantıya; Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ile ilgililer katıldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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