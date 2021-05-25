Vali Ali Çelik, çarkın başına geçti
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Vali Ali Çelik, çarkın başına geçti

Vali Ali Çelik, çarkın başına geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Valisi Ali Çelik, Seramik İmalatları Sanayi Sitesi ile Çiniciler Çarşısı'nı ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Seramik İmalatları Sanayi Sitesi ile Çiniciler Çarşısı'nı ziyaret etti. Çini sanatçıları, çark ustaları ve Çiniciler Çarşısı'nın esnafıyla bir araya gelen Vali Çelik, sektörün sorularını dinledi; çözüm istişarelerinde bulundu.

Vali Ali Çelik, ziyaretlerine Çiniciler ve El Sanatları Odası ile başladı. Oda Başkanı Sadık Erilbaylı ile yönetim kuruluyla bir araya gelen Vali Çelik, faaliyetler ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Erilbaylı, Vali Çelik'in her konuda kendilerine destek olduklarını belirterek teşekkür etti.

Daha sonra Sıtkı Olçar Çini ve Seramik İmalatları Sanayi Sitesine giden Vali Çelik, çini ve seramik atölyelerini ziyaret etti.

Çini sanatçıları ile çini esnafının sektöre dair sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Çelik, çözümlere dair istişarelerde bulundu.

Çini ve çark sanatı hakkında da bilgiler alan Vali Çelik, çarkın başına geçti çini çamuruna şekil verdi. Çini sanatının büyütülerek geleceğe aktarılması gerektiğini söyleyen Vali Çelik, "Birlikte proje üretmeli, birlikte çalışmalıyız" dedi.

Vali Çelik inceleme ziyaretlerine Çiniciler Çarşısı ile devam etti. Üretim ve satış alanlarını yerinde inceleyen Vali Çelik, Çiniciler Çarşı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Çetin ile kooperatif üyelerinden bilgiler aldı.

Vali Çelik'e Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı ile İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun eşlik etti. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik, çarkın başına geçti
Vali Ali Çelik, çarkın başına geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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