Vali Ali Çelik, Bekir Avlupınar Caddesi'nin açılışına katıldı

KÜTAHYA (Habermetre) - Vali Ali Çelik, Kanal Kütahya Projesi kapsamında yayalaştırma çalışmaları tamamlanan Bekir Avlupınar Caddesi'nin açılışına katıldı.

Bekir Avlupınar Caddesi'nin hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, "Başta Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"TEK HEDEF KÜTAHYA VİZYONUYLA ÇALIŞILIYOR"

Kütahya'daki birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti de paylaşan Vali Ali Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birçok hizmet aksamadan devam ediyor. Belediyelerimiz de bu hizmetin birer parçası. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda herkes gecesini gündüzüne katıyor. 'Tek hedef Kütahya' vizyonu ve misyonu ekseninde bir araya gelen, uyum ve hoşgörü içerisinde çalışan kamu kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Önemli olan bir olmak. Bir ve beraber oldukça zorluklar giderilecek, eksikler tamamlanacaktır" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Çehresi değişen caddesiyle, yürüyüş yollarıyla, dinlenme alanlarıyla ve akıllı şehir uygulamalarıyla Kütahya'nın cazibe merkezi olacak ve tıpkı adını aldığı merhum Bekir Avlupınar gibi Kütahya'ya değer katacak bu proje vesilesiyle başta belediye başkanımız Prof. Dr. Alim Işık hocamıza, çalışma arkadaşlarına, Kütahya'ya hizmet yolunda, taş üstüne taş koyan, herkese, Kütahya sevdalılarına, teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Bu memlekete hizmet etmiş insanlarımızın, büyüklerimizin tarihe mal olacak şekilde isimleri verilmesi Türk'ün ananesinde olan bir gelenektir. Çok kıymetli ve çalışkan bir Valimiz, çok kıymetli ve değerli bir Belediye Başkanımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kanal Kütahya Projesi'nin Kütahya'ya katacağı değerin görülebilmesi amacıyla birinci etabının şehir merkezinden başlatıldığını belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Yaklaşık 6 milyon 300 bin TL harcama yaptık. İnşallah herkesin memnun olacağı bir proje olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri Bekir Avlupınar Caddesi'ni gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

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