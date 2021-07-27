Vali Ali Çelik, 3'ü Bir Arada Kitap Kahve'nin açılışına katıldı

KİHMED tarafından hayata geçirilen, çocukları teknoloji, kitap ve sporla buluşturacak "3'ü Bir Arada Kitap Kahve" hizmete girdi.

KİHMED tarafından hayata geçirilen, çocukları teknoloji, kitap ve sporla buluşturacak "3'ü Bir Arada Kitap Kahve" hizmete girdi. KİHMED'e ve hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Hem bilim, teknoloji ve becerinin geliştiği hem de bize ait olan milli, manevi ve kültürel değerlerimizin öğretildiği bir sürecin devamına katkı sunacak mekan sayısının artmasını diliyorum" dedi.

Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "3'ü Bir Arada Kitap Kahve" Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törenin selamlama konuşmasını yapan KİHMED Başkanı Mustafa Önsay, projesi Gençlik ve Spor Bakanlığınca onaylanan 3'ü Bir Arada Kitap Kahve'nin hizmet vereceği alanın hayırsever iş insanı Mücahit Köksal tarafından bağışlandığını ve hayırseverlerin destekleriyle hayata geçirildiğini söyledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafa Önsay: Hayallerine ulaşmalarına vesile olmak istiyoruz

KİHMED Kitap Kahve'nin başarısını 3'ü Bir Arada Kitap Kahve'de de sürdürmeyi ve çocukların hayallerine ulaşmasında vesile olmayı amaçladıklarını belirten Önsay, "Devletimizin bize verdiği imkanlarla, başta Sayın Valimizin bizden hiçbir zaman esirgemediği destekleriyle buradaki çocuklar için iyi bir şeyler yapmak istiyoruz. 500 m2 alanda; teknoloji, okçuluk, okuma salonuyla hizmet vereceğiz. İl Müftülüğünden 3 görevli, yaz okulunda çocuklarımıza değerler eğitimi verirken, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce de yüzme sporu eğitimi verilecek. İnşallah, bu merkezimiz de KİHMED Kitap Kahve gibi çocuklar için bir medrese haline gelir, hayallerine ulaşmalarında vesile olur" diye konuştu.

3'ü Bir Arada Kitap Kahve'nin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Ali Işık, "Bu tür merkezleri ne kadar çok artırırsak bu şehrin evlatlarına Türk-İslam eğitiminin verileceği bir merkez daha kazandırmış oluruz" dedi.

Hayırsever insanların katkısı olmadan bu tür faaliyetlerin yürütülmesinin zorluğuna dikkat çeken Milletvekili İshak Gazel, "İnşallah burada eğitim gören kardeşlerimiz kitleleri peşinden sürükleyebilecek bir entelektüel birikimle kendilerini donatacak bilinç düzeyine ulaşacaklardır" dedi.

Gençlerin ihtiyaç duyduğu merkezlerin açılmasından duyduğu memnuniyeti paylaşan Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Gençlerimiz geleceğimiz, bizim için çok önemli. Böyle merkezlerin çocuklarımızın yoğun olduğu mahallelerde açılması çok önemli. Rabbim, milli, manevi değerlerini öğrenen ve sporunu yapan gençlerimizin faaliyetlerini yapabileceği yerlerin sayısını artırsın" dedi.

Vali Ali Çelik: Bilim ve milli, manevi değerlerimiz yaşatılacak

İnsanın en temel amacının kültürel bir varlık olarak biriktirip öğrenerek hayatta kalmak olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, "Hem bilim, teknoloji ve becerinin geliştiği hem de bize ait olan milli, manevi ve kültürel değerlerimizin öğretildiği, yaşatıldığı bir sürecin devamına katkı sunacak mekanların sayısının artmasını diliyorum" dedi.

"Büyük bir fedakarlık"

Sivil Toplum Kuruluşlarının, gönüllülük esasıyla, toplumda önemli görevler üstlendiğini belirterek teşekkür eden Vali Çelik, "Kendi yaşamları dışında başkaları için de bir araya gelen insanların mücadele azmiyle, kararlılıkla hayata geçirdiği organizasyonlardan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu maddi ve manevi anlamda büyük bir fedakarlık demek. İnsanlar, kendi zamanı ve emeğini ortaya koyarak topluma fayda sağlamak için büyük gayret içindeler" diye konuştu.

"Sürdürülebilirlik ve fonksiyon tanımlamak bu işin en temel dinamiği"

3'ü Bir Arada Kitap Kahve'de emeği geçen bütün hayırseverlere teşekkür eden Vali Çelik, "KİHMED Kitap Kahve, sayısının artmasının dilendiği bir süreç olarak karşımızda duruyor. Bu bir örnek, ikincisini bugün burada hizmete açıyoruz. Sürdürülebilirlik ve fonksiyon tanımlamak bu işin en temel dinamiği. Bu tür faaliyetlerin parçası olan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde merkezin açılışı yapıldı.

Açılışa; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ile Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Mehmet Bulut, KİHMED ve GRTC Başkanı Mustafa Önsay, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, hayırsever iş insanları ile davetliler katıldı.

Kaynak: Habermetre