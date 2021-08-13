Vali Ali Çelik, 3. doz aşısını yaptırdı
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Vali Ali Çelik, 3. doz aşısını yaptırdı

Vali Ali Çelik, 3. doz aşısını yaptırdı
Habermetre - Haberler | Toplum

Konak Rezidans Aşı Polikliniğini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarından bilgiler alan Vali Ali Çelik, koronavirüs aşısının üçüncü dozunu yaptırdı.

Konak Rezidans Aşı Polikliniğini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarından bilgiler alan Vali Ali Çelik, koronavirüs aşısının üçüncü dozunu yaptırdı. Vatandaşlara aşı çağrısını yineleyen Vali Çelik, "Aşılama oranımızı yüzde 75'in üzerine taşıyarak biran önce mavi kategoride yer almamız lazım ki sonbahar ve kışla birlikte oluşabilecek riskleri hep birlikte bertaraf edelim" dedi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında başlatılan aşı çalışması tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'da da hızla devam ediyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz, aşı farkındalığı oluşturmak ve vatandaşları aşıya teşvik etmek için koronavirüs aşısının üçüncü dozunu kameralar karşısında oldu.

Vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Vali Ali Çelik, sonbahar ve kış aylarıyla birlikte riskin artabileceğini belirterek herkesin biran önce aşı olmasını ve maske, mesafe tedbirlerini ciddiyetle uygulamaya devam etmesini istedi.

"KÜTAHYA 'MAVİ' OLMALI"

Salgınla mücadelede en güçlü yolun aşı olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Yüzde 69, 1 olan aşılama oranımızı yüzde 75'in üzerine taşıyarak biran önce mavi kategoride yer almamız lazım ki sonbahar ve kışla birlikte oluşabilecek riskleri hep birlikte bertaraf edelim. Bunu başarmamız gerekiyor. Şehrimizin tüm fertlerinin güvende olması için ilimize karşı hepimizin sorumluluğu bu" ifadelerini kullandı.

"KORKMAYIN! "

Aşıdan zarar göreceğim düşüncesinin doğru olmadığının altını çizen Vali Çelik, "Devletimizin bütün kurumları gerekli incelemeleri, araştırmaları yapıyorlar. Aşıdan sonra meydana gelen komplikasyonlar bütün aşılarda olan ve benzerlik gösteren komplikasyonlar. En fazla görülen yan etki kol ağrısı. Bilgi kirliliği ve spekülatif yaklaşımlara aldanmadan sırası gelen tüm vatandaşlarımızı mümkün olan en kısa sürede randevularını alarak aşı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre

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