Vali Ali Arslantaş Erzincan'a veda etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Burdur Valiliğine atanan Ali Arslantaş, Erzincan'a veda etti.
16.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Burdur Valiliğine atanan Ali Arslantaş, Erzincan'a veda etti.
Vali Arslantaş, Erzincan Valiliği önünde düzenlenen programda, çalışma arkadaşları, vatandaşlar, kaymakamlar, belediye başkanları, iş insanları ve basın mensuplarıyla vedalaştı.
Vedalaşmanın ardından Vali Arslantaş, kentten ayrıldı.
Kaynak: AA