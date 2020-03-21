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Nevruz Bayramı, Huzur, Güncel

Vali Ali Arslantaş: "Çiçeklerin açtığı, insanların yaşam sevincine sarıldığı gün olan Nevruz'un...

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, "Çiçeklerin açtığı, insanların yaşam sevincine sarıldığı gün olan Nevruz'un başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, huzur, bereket ve güzellikler getirmesini temenni ederim" dedi.

21.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:35
Vali Ali Arslantaş:

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, "Çiçeklerin açtığı, insanların yaşam sevincine sarıldığı gün olan Nevruz'un başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, huzur, bereket ve güzellikler getirmesini temenni ederim" dedi.

Vali Arslantaş, Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Vali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Yeni gün anlamına gelen ve binlerce yıldır Orta Asya, Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu'da ortak kültürümüzün ayrılmaz bir ögesi olarak günümüze kadar ulaşan ve geçmişten bu güne bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz, insanın doğa ile bütünleşmesini en güzel biçimde simgelemiştir.

Bütün renkleri ve dokularıyla, bütün zenginlikleriyle bu memleket hepimizindir. Etnik kökeni, dili, inancı ve siyasi görüşü ne olursa olsun herkes bu ülkenin ayrılmaz ve eşit vatandaşlarıdır. Bu bilinçle, sahip olduğumuz birikimin en iyi şekilde korunması ve yarınlara aktarılması hususunda hepimize büyük sorumluluk düşmektedir.

Tüm dünyada yayılmaya devam eden ve binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını nedeniyle, devletimizin aldığı tedbirler kapsamında, ülkemizde hastalığın yayılmasını önlemek için bu yıl Nevruz Bayramı'nda herhangi bir etkinlik yapılmayacaktır. Kendi sağlığımız, ailemizin sağlığı ve toplum sağlığı için devletimizin almış olduğu tedbirlere uyulması büyük önem arz etmektedir.

Milletler umutlarıyla hayalleriyle var olur. Kadim medeniyetimizin varlık sebebi, her zorluğun üstesinden gelecek gücü ve dirayeti göstermiş olmasıdır. Nasıl ki her kışın sonu bahar ise her zorluğun sonu da kolaylıktır. Nevruz, güneşle toprağı, insanla neşeyi, hayatla doğayı birleştirir, bütünleştirir. İnanıyorum ki tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgından en kısa sürede kurtulacağız. Devletimizin özverili ve titiz çalışmaları, vatandaşlarımızın duyarlılığı neticesinde bu zorluğun da üstesinden kolayca geleceğiz. Bu bayramda Nevruz ateşinin etrafında kenetlenmiş ellerimiz olmayacak ama gönlümüzün, ideallerimizin bir olduğunu bilmek, bizi sağlıklı ve umutlu geleceklere taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, çiçeklerin açtığı, insanların yaşam sevincine sarıldığı gün olan Nevruz'un başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, huzur, bereket ve güzellikler getirmesini temenni ediyor, Erzincanlı hemşehrilerimin ve aziz milletimin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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