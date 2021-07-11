Vali AKTAŞ, Uluslararası Halk Dansları Festivali Misafirleri ile Bir Araya Geldi
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Vali AKTAŞ, Uluslararası Halk Dansları Festivali Misafirleri ile Bir Araya Geldi

Vali AKTAŞ, Uluslararası Halk Dansları Festivali Misafirleri ile Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) ev sahipliğinde düzenlenen V. Uluslararası Troya Halk Dansları ve Müzik Festivali sebebiyle ilimize gelen misafirler ile bir araya geldi.

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) ev sahipliğinde düzenlenen V. Uluslararası Troya Halk Dansları ve Müzik Festivali sebebiyle ilimize gelen misafirler ile bir araya geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde gerçekleşen buluşmada Vali İlhami AKTAŞ, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafirler ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Misafirlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali İlhami AKTAŞ, başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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