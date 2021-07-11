Vali AKTAŞ, Uluslararası Halk Dansları Festivali Misafirleri ile Bir Araya Geldi

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) ev sahipliğinde düzenlenen V. Uluslararası Troya Halk Dansları ve Müzik Festivali sebebiyle ilimize gelen misafirler ile bir araya geldi.