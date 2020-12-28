Vali Aktaş, Trafik Eğitim Parkı çalışmalarını inceledi
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Vali Aktaş, Trafik Eğitim Parkı çalışmalarını inceledi

28.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:43
Vali Aktaş, Trafik Eğitim Parkı çalışmalarını inceledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Teknopark yerleşkesinde yapımı devam eden trafik eğitim parkı alanında incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Teknopark yerleşkesinde yapımı devam eden trafik eğitim parkı alanında incelemelerde bulundu.

Çocukların trafik eğitimi alabileceği trafik eğitim parkı hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü'den bilgi alan Vali İlhami Aktaş, Trafik Eğitim Parkı alanının yapımında emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Vali İlhami Aktaş, trafik eğitim parkının yapımı tamamlandığında çocukların derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı bulacağını, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazanacağını ve böylece trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olacağını ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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