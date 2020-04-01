Vali Aktaş'tan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında 1 aylık maaşını bağışladığı bildirildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında 1 aylık maaşını bağışladığı bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya Vali Aktaş'ın katkıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşını bağışlayarak katıldığını kaydetti.

Aktaş, kamu görevlileri başta olmak üzere tüm hayırseverleri kampanyaya destek vermeye davet etti.

Kaynak: AA